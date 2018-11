Politie onderschept bestuurder met 3 kilo cannabis Jef Van Nooten

26 november 2018

12u49 3 Turnhout De politie heeft in het weekend grote hoeveelheden drugs onderschept tijdens verschillende controleacties in de grensstreek. De politiezone Turnhout betrapte een bestuurder die in het bezit was van 3 kilo cannabis. Politie Kempen Noord-Oost hield iemand tegen met 450 gram amfetamines.

Verscheidene politiekorpsen in de provincie Antwerpen organiseerden het voorbije weekend controleacties gericht tegen drugs. “Ook de politiezone Turnhout zette verschillende ploegen in om op een aantal plaatsen in de grensregio controles uit te voeren op de in- of uitvoer van verdovende middelen”, vertelt een woordvoerder van de politie. “Daarbij werden vooral kleinere gebruikershoeveelheden aangetroffen, maar in één van de gecontroleerde auto’s trof de politie ook zo’n 3 kilogram cannabis aan.” De bestuurder van deze auto werd opgepakt en is intussen aangehouden door de onderzoeksrechter.

Ook politiezone Kempen Noord-Oost hield zaterdag een drugsactie. “Daarbij werden 82 gram cannabis en kleine gebruikershoeveelheden cocaïne, XTC en GHB in beslag genomen. Eén persoon werd aangetroffen met 450 gram amfetamines in zijn bezit. Deze persoon is gearresteerd. Tot slot werden tijdens deze actie ook twee verboden wapens aangetroffen”, klinkt het bij politie Kempen Noord-Oost. Ook tijdens een alcoholcontrole later op de avond werden nog twee personen betrapt op het bezit van drugs.