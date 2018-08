Politie neemt vijf bromfietsen in beslag 24 augustus 2018

Agenten van het verkeersteam van de lokale politie in Turnhout hebben woensdag een controleactie uitgevoerd die volledig gericht was tegen bromfietsen. "We hebben in totaal 28 controles verricht. Daarbij werden vijf bromfietsen in beslagen genomen omdat ze opgedreven of niet-verzekerd waren", klinkt het bij de politie in Turnhout. Daarnaast stelden de agenten ook nog drie verkeersgerelateerde processen-verbaal op. (JVN)