Politie legt muziekoptreden stil 13 augustus 2018

02u26 0

Agenten van de lokale politie Turnhout hebben in de nacht van zaterdag op zondag verscheidene geluidsmetingen uitgevoerd. Zowel in Beerse, Lille, Kasterlee, Baarle-Hertog als in Turnhout werd het geluidsniveau van evenementen gemeten. In Turnhout werd rond 1.30 uur een live-optreden stil gelegd. De organisatoren hadden slechts een vergunning tot middernacht. De politie ging er een kijkje nemen na verscheidene klachten over nachtlawaai vanuit de buurt. Op de andere locaties waar gecontroleerd werd, zijn geen overtredingen vastgesteld en bleef het geluidsniveau binnen de toegestane normen. (JVN)