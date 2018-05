Politie klist fietsendief 01 juni 2018

De politie in Turnhout heeft woensdag een man opgepakt die verdacht wordt van minstens zes fietsdiefstallen in Turnhout en Oud-Turnhout.





"De man werd intussen verhoord en legde bekentenissen af. Gisterenmiddag is hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout. Die besliste om de man aan te houden", vertelt een woordvoerder van de Turnhoutse politie. De onderzoekers zullen zelf de slachtoffers contacteren. Ze vragen dat niet iedereen die onlangs het slachtoffer werd van een fietsdiefstal hen belt voor meer uitleg. (JVN)