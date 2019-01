Politie controleert jongeren aan CC De Warande Toon Verheijen

13 januari 2019

22u04 0 Turnhout De Politie Regio Turnhout heeft dit weekend een grote controleactie gehouden in en rond het cultuurcentrum De Warande. De controle kwam er na een reeks klachten over hangjongeren. De politie vond drugs en een verboden wapen.

De controleactie werd vrijdagavond gehouden in samenspraak met het parket en de directie van de Warande zelf. De voorbije weken waren er herhaaldelijke klachten over hangjongeren die voor overlast zorgden.

Een 30-tal jongeren werd gecontroleerd en geïdentificeerd. Bij één van hen werd een kleine hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen. Een andere jongere was in het bezit van een mes wat een verboden wapen is. Twee jongeren werden administratief aangehouden, maar mochten in de loop van de avond alweer beschikken.

De politie zal de overlast in en rond De Warande de komende weken en maanden nauwgezet opvolgen en zal eventueel in de toekomst nog gelijkaardige controles uitvoeren.