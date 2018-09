Plaats voor 1.000 fietsen in stalling met verdieping 04 september 2018

02u43 0 Turnhout De leerlingen van het Sint-Pietersinstituut in de Jubileumlaan in Turnhout beschikken sinds gisteren over een nieuwe fietsenstalling met plaats vor 1.000 tweewielers.

De school bouwde een fietsenstalling met een verdieping. Zo kunnen er meer fietsen gestald worden op dezelfde oppervlakte.





"De constructie met twee verdiepingen zorgt ervoor dat er meer dan 1.000 fietsen compact gestald kunnen worden", zegt coördinerend directeur Jan Roels.





"Op deze manier stimuleren we het fietsen naar school, waardoor we de CO2-uitstoot verminderen. Dat past goed binnen de doelstellingen van ons lopende klimaatproject. Het Sint-Pietersinstituut wil de meest klimaatvriendelijke school van de regio worden met de meest klimaatbewuste leerlingen."





Het stadsbestuur van Turnhout vormde de rotonde aan de ingang van de fietsenstalling om tot een verkeersvrij schoolplein. "Zo kunnen onze leerlingen in alle veiligheid de school binnen- en buitenrijden", besluit Jan Roels. (JVN