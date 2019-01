Pierre Gladiné krijgt titel van ere-schepen Jef Van Nooten

29 januari 2019

07u45 0 Turnhout De gemeenteraad in Turnhout heeft maandagavond Pierre Gladiné de titel van ere-schepen toegekend.

Om de eretitel van schepen te krijgen, moet je minstens 10 jaar schepen zijn geweest. Pierre Gladiné (Open VLD) was schepen in Turnhout van 3 januari 1995 tot 2 januari 2007. Voordien en nadien zetelde hij ook als raadslid in de gemeenteraad. “Op 3 januari 1989 werd voor het eerst de absolute meerderheid van CVP gebroken in Turnhout. Die dag legde ook Pierre Gladiné als jonge knaap de eed af als gemeenteraadslid”, zegt huidig liberaal gemeenteraadslid Bart Voordeckers. “Sindsdien heeft hij 36 jaar in de gemeenteraad gezeteld waarvan 12 jaar als schepen. In die functies heeft hij altijd geprobeerd bruggen te bouwen en constructief te zijn.”

Omdat Pierre Gladiné ook minstens 18 jaar gemeenteraadslid is geweest, kreeg hij naast de titel van ereschepen ook de eretitel van gemeenteraadslid.