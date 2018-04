Picknicken op het Warandeplein 19 april 2018

Ook in Turnhout konden kinderen gratis ravotten en sporten in open lucht. De stad had op verschillende plaatsen animatie voorzien. "De animatoren van de jeugddienst streken van 13 tot 17 uur met een hoop spelmateriaal neer op vijf locaties om met de kinderen te spelen en te ravotten. Zowel in Park Spooreinde, Parkwijk, Acacialaan, Tijl- en Nelestraat en aan de Warande was er weer van alles te beleven", klinkt het bij de stad. Afhankelijk van de locatie kregen de kinderen een obstakelbaan, een kinderboerderij, gekke fietsen of springkastelen zoals op het Warandeplein (foto) voorgeschoteld.





(JVN)