Picknick eens op de Grote Markt 04 juli 2018

De toeristische dienst in Turnhout organiseert deze zomervakantie opnieuw 'Picknick op dinsdag'. Iedere dinsdag van 12 uur tot 15 uur kan je komen picknicken. Gisteren stond de eerste editie van dit jaar op het programma. In juli vindt die picknick plaats op de Grote Markt in Turnhout, in augustus in de tuin van het Taxandriamuseum in de Begijnenstraat. Bedoeling is dat deelnemers zelf hun lunchpakket en een dekentje meepakken. De stad zorgt voor gratis randanimatie. Zo kunnendeze maand zowel de bunker als de toren van de Sint-Pieterskerk beklommen worden. In samenwerking met de vzw Octave is er in juli een beiaardconcert om 13 uur en ook telkens een muziekoptreden. Naast het tijdsgebonden aanbod is er ook een doorlopend programma zoals kinderanimatie, brandweerdemonstraties, en sport en spel. Alle praktische info en het volledige programma op www.toerismeturnhout.be/picknick. (JVN)