Pick-up brandt uit op Ring in Turnhout Jef Van Nooten

10 januari 2019

14u49 0

Een autobrand op de Noord-Brabantlaan ter hoogte van warenhuis Delhaize in Turnhout heeft donderdagmiddag heel wat verkeershinder veroorzaakt. Een pick-up ging er in vlammen op. De bestuurder was met het voertuig aan het rijden, maar moest stoppen voor het rode licht. Daar merkte hij dat er iets mis was. Hij stapte uit en niet veel later sloegen de vlammen onder de motorkap uit. Een bluspoging door de bestuurder en omstaanders mocht niet meer baten, en ook de brandweer kon niet voorkomen dat de pick-up nagenoeg volledig uitbrandde. Niemand raakte gewond bij de brand.