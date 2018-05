PFL wordt marktleider na overname Abbit 19 mei 2018

Het audiovisuele bedrijf PFL uit Beerse heeft de firma Abbit Meeting Support uit Turnhout over genomen. Door de overname wordt PFL de Belgische marktleider in de ondersteuning van congressen. Via Abbit krijgt PFL er vooral veel buitenlandse klanten bij. Door de bundeling van krachten plaatst de PFL-groep zich in een uitstekende positie om steeds grotere en complexere evenementen aan te nemen eender waar ter wereld. "Voor evenementen zijn vaak meerdere leveranciers nodig, maar PFL kan nu een sleutel-op-de-deur alternatief aanbieden", zegt CEO Dominique De Gruyter.





Het bedrijf Abbit was in handen van Maarten Vanneste. Zowel de apparatuur van zijn bedrijf als de 9 werknemers verhuisden van Turnhout naar het PFL-gebouw in Beerse. De PFL Groep nam vorig jaar een nieuwbouw in gebruik in Beerse, maar zal moeten uitbreiden. (JVN)