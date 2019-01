Paul Meeus en Lieve Driesen gehuldigd als ere-gemeenteraadslid Jef Van Nooten

07u43 0 Turnhout Twee voormalige gemeenteraadsleden van Vlaams Belang in Turnhout kregen maandagavond van de gemeenteraad in Turnhout de titel van ere-gemeenteraadslid toegekend.

Voorwaarde voor die titel is dat je minstens 18 jaar gemeenteraadslid bent geweest. Zowel Paul Meeus als Lieve Driesen voldoen aan die voorwaarde. Allebei waren ze gemeenteraadslid van 3 januari 2001 tot 2 januari 2019. “Paul heeft in zijn carrière als gemeenteraadslid veel lovende reacties gekregen, zowel van medestanders als tegenstanders”, zegt huidig Vlaams Belang-gemeenteraadslid Reccino Van Lommel. “Hij heeft in de gemeenteraad nooit op de man gespeeld, altijd op de bal. Door zijn tussenkomsten moest er altijd rekening worden gehouden worden met het Vlaams Belang, welke meerderheid het ook voor het zeggen had.”

Paul Meeus nam elke gemeenteraadszitting het woord. Dat was bij Lieve Driesen niet het geval. “Zij was misschien een iets stillere kracht in onze fractie, maar haar inbreng was niet te onderschatten”, aldus nog Van Lommel. “Ze heeft zich achter de schermen altijd sterk ingezet.”