Pas op voor nieuwe dieventruc: vrouw beweert dat ze haar poes kwijt is Jef Van Nooten

18 januari 2019

De politie in Turnhout waarschuwt burgers voor een vrouw die bij mensen aanbelt en beweert dat ze haar poes is verloren. Het is een truc van dieven die je huis leeg roven terwijl je helpt zoeken. “Het scenario deed zich de voorbije weken op meerdere plaatsen in de Kempen voor”, klinkt het bij de politie.

Verscheidene Kempenaars merkten de voorbije weken een vrouw op in hun tuin. Wanneer ze vroegen wat de vrouw daar deed, antwoordde ze dat ze haar poes kwijt was. “Zij toont je een foto van een poes en zegt met een vreemd accent dat deze zich mogelijks in uw tuin verscholen heeft”, schetst politie Turnhout het scenario van de nieuwe dieventruc. “Je laat de vrouw in je tuin rondkijken en je zoekt zelf even mee. Wanneer je later terug in je woning bent, stel je vast dat je woning doorzocht werd en er geld verdwenen is. Blijkt dat een handlanger gebruik heeft gemaakt van de tijd dat jij mee op zoek was naar de poes.”