Parkwijk krijgt komende 10 jaar een metamorfose Jef Van Nooten

06 november 2018

De Parkwijk in Turnhout zal de komende 10 jaar grondig vernieuwd worden. De stad werkt daarvoor samen met sociale huisvestingsmaatschappij. De Ark. “Het eigen karakter van de Parkwijk willen we wel behouden”, zegt schepen Astrid Wittebolle.

Zowel in januari als in juni van dit jaar werden er al denkavonden georganiseerd. Daarbij konden buurtbewoners en eigenaars hun mening en ideeën kwijt over de toekomst van de Parkwijk. Op basis van die bevindingen hebben stad Turnhout en sociale huisvestingsmaatschappij nu een 18 punten-plan opgesteld die de leidraad moet vormen doorheen het vernieuwingsproject voor de Parkwijk. De achttien punten kunnen worden geclusterd in vier grote thema’s: de woningen, de omgeving van de woningen, de infrastructuur en de communicatie rond het hele vernieuwingstraject. “De Parkwijk heeft een eigen karakter en dat willen we behouden”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Astrid Wittebolle uit. “We zijn fier op de vele groene buitenruimtes en de architectuur die typerend is voor de Turnhoutse School. Ook qua verkeersdoorstroming was de Parkwijk al vernieuwend, met een ringweg en doodlopende zijstraten. Maar in samenspraak met de bewoners en eigenaars zien we nog veel kansen voor verbetering, en daar maken we werk van.”

Na de vernieuwing zullen alle woningen van De Ark voldoen aan de normen van hedendaags wooncomfort en isolatie. “Woningen zullen worden verwarmd met een gemeenschappelijk warmtenet. Groen, stoepen, straten en pleintjes worden aangenaam en veilig, de verkeersstructuur wordt duidelijk, de wijk wordt voor iedereen toegankelijk”, klinkt het nog. “De Aa krijgt meer natuurlijke ruimte om water op te vangen en overstromingen te voorkomen. Over de voortgang van deze en andere deelprojecten zal het stadsbestuur voortdurend communiceren met de betrokkenen, die regelmatig opnieuw bevraagd zullen worden.”

Op maandag 12 november wordt het 18 punten-plan voorgelegd aan de gemeenteraad. “De verdere uitvoering van het project kan zo worden gegarandeerd in de nieuwe legislatuur.”