Parking UGC Cinema voortaan betalend: straten in de buurt zien parkeerdruk al meteen stijgen Jef Van Nooten

26 maart 2019

12u30 0 Turnhout Wie zijn auto kwijt wil op de parking van cinemacomplex UGC in Turnhout vindt sinds kort probleemloos een vrije plaats. Een gevolg van het betalend parkeren dat UGC er deze maand invoerde. “Onze eigen klanten hadden geen plaats meer”, motiveert Bert Hermans de beslissing. De maatregel doet wel al meteen de parkeerdruk in omliggende straten toenemen.

De parking van UGC Cinema aan de Graatakker was tot voor kort een gratis parking. Zowel wie er in de ondergrondse garage parkeerde als op de bovengrondse parking achter het gebouw, kon gewoon weer wegrijden zonder te betalen. De parking was daardoor ook erg in trek bij mensen die helemaal niet in het cinemacomplex moesten zijn. “Vorig jaar hebben we een studie laten uitvoeren. Omdat we merkten dat er veel misbruik van de parking was”, zegt Bert Hermans van UGC Turnhout. “Veel mensen die niet naar de film, de snooker of het restaurant in het complex gingen, kwamen hier toch parkeren.”

Zolang het probleem binnen de perken bleef, zou UGC dat door de vingers kunnen zien. Maar het misbruik van de parking werd zo groot dat de UGC-klanten zelf geen vrije plaats meer vonden. “Op een donderdagnamiddag zaten er eens dertig mensen in de zalen. Dat zijn maximum vijftien auto’s. Als zelfs die mensen hun auto niet kwijt kunnen, zit je met een probleem. Wie er dan wel op de parking stond? Studenten, buurtbewoners, mensen die gaan shoppen in de stad, … Eenmaal de winkels van Turnova openen, zou het probleem nog groter zijn geworden. Het is maar 700 meter stappen, dus mensen zouden gemakkelijk hier gratis kunnen parkeren en daar gaan shoppen.”

En dus voerde UGC Turnhout eerdere deze maand betalend parkeren in op haar parking. De directie hanteert twee tarieven: voor bezoekers en niet-bezoekers. “Bezoekers zijn mensen die naar de film, het restaurant, de snooker of (binnenkort) de bowling gaan. Ze kunnen hun ticket inscannen om van het voordelige tarief te genieten”, aldus nog Bert Hermans.

Bezoekers van het complex betalen 1 euro voor de eerste 3 uur op de parking. “Dat is een heel schappelijke prijs”, meent Hermans. “Aangezien je vaak met meerdere personen in de auto zit, is dat maar 50 of 25 cent per persoon. We moeten onze bezoekers wel laten betalen, omdat deze invoering (slagbomen, betaalautomaat, … red.) voor ons een hele investering is. Maar de bezoekers zullen er zelf de vruchten van plukken.”

Niet-bezoekers betalen 1,60 euro voor het eerste uur, 3 euro voor 2 uur, en 4,20 euro voor drie uur. Voor een hele dag betaal je er 6 euro.

De maatregel zorgt er dan wel voor dat bezoekers een vrije parkeerplaats kunnen vinden, in de buurt van het complex wordt de verandering op minder gejuich onthaald. Onder meer vanuit de Smalvoortstraat is al kritiek te horen. Die straat – waar gratis parkeren geldt – staat sinds kort langs beide kanten vol geparkeerd. “Auto’s die elkaar moeten passeren, hebben een probleem want de straat staat aan twee kanten vol. De auto’s kunnen niet opzij. Er zijn al hevige discussies geweest, en wellicht zullen hier nog ongevallen door ontstaan”, klinkt het.

Om dat probleem op te lossen, zouden in de Smalvoortstraat bijvoorbeeld ook betalend parkeren of bewonerskaarten ingevoerd kunnen worden. De stad gaat de situatie binnenkort evalueren. “We zien een aantal evoluties in ons stadshart, bijvoorbeeld nieuwe woonprojecten, de UGC-parking die betalend is geworden, de nieuwe kunstencampus met 3.000 leerlingen, ... . Deze evoluties kunnen een weerslag hebben op het parkeren op het openbaar domein”, zegt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers (Groen). “Daarom breiden we onze jaarlijkse parkeertelling dit jaar uit tot alle straten binnen de ring, met zowel een dag- als nachttelling als een weekendtelling op zaterdag. We evalueren deze gegevens na de paasvakantie en kijken of het parkeerregime ergens moet worden bijgestuurd.”