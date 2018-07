Para's halen reizigers uit gestrande trein 05 juli 2018

Het treinverkeer tussen Turnhout en Tielen was gisterennamiddag enkele uren onderbroken nadat een persoon werd aangereden nabij de spooroverweg aan Veedijk. Op het moment van de aanrijding zaten ongeveer vijftig passagiers op de trein. "Dankzij een vlotte samenwerking met militairen van het 3 Para in Tielen, die voor het transport zorgden, konden de reizigers zeer snel geëvacueerd worden", klinkt het bij de lokale politie. Reizigers tussen Turnhout en Tielen moesten overstappen op vervangbussen. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be. (JVN)