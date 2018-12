Paniek aan kasteelvijver, maar geen drenkeling gevonden Jef Van Nooten

04 december 2018

Paniek aan de vijver van het kasteel in Turnhout maandagavond. Na een vondst langs de kant van de vijver werd even voor middernacht gevreesd dat een persoon zich in het water zou bevinden. De hulpdiensten rukten massaal uit. Vijftien duikers van verschillende brandweerkorpsen doorzochten het water, maar vonden niemand. “Een voorbijganger had een jas en pillen naast het water gevonden. Maar het was niet duidelijk of er ook een persoon in het water was beland”, klinkt het bij de brandweer in Turnhout. “We hebben de hele vijver van het kasteel verkend, maar uiteindelijk niks gevonden.”

Zeven jaar geleden, eind oktober 2011, verdronk een 14-jarig meisje uit Turnhout nadat ze in de vijver van het kasteel was gesukkeld.