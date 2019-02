OVERZICHT: Zo verliep de nationale staking in de Kempen Wouter Demuynck

13 februari 2019

18u41 0 Turnhout In de Kempen lagen veel bedrijven nagenoeg plat door de nationale staking. Alle werknemers van Mondelez in Herentals legden het werk neer en bij BelgoProcess in Dessel ging enkel het veiligheidspersoneel aan de slag. Ook reden er een pak minder treinen en bussen. Er waren geen noemenswaardige incidenten.

De oproep tot staking werd bij de grote bedrijven in de Kempen goed opgevolgd. Aanleiding tot de staking is de 0,8 procent waarmee de lonen in 2019 en 2020 maximaal mogen stijgen bovenop de index. De vakbonden mikken op 1,5 procent.

Mondelez

Bij Mondelez in Herentals legden alle 950 werknemers het werk neer. Zo’n 50 vakbondsmilitanten bemanden de poorten van het bedrijf. Om de buren niet te hinderen, bleef het stakerspiket eerder beperkt. Aan de poort werd op een rustige manier actie gevoerd met muziek en een vuur om de aanwezigen warm te houden. “Onze baas was op de hoogte waardoor de leveranciers op voorhand wisten dat we niet zouden laden of lossen”, klinkt het. “We kregen enkele buitenlandse chauffeurs over de vloer maar die keerden vrijwillig terug. Vermoedelijk wachten ze op een parking tot we morgen weer aan de slag gaan.”

De stakers kregen wel af te rekenen met een chauffeur die een pakje kwam ophalen en spontaan zijn middelvinger toonde. Hij kreeg zijn pakje mee zodat alles rustig zou blijven aan de poort.

Belgoprocess

Bij de ingang van BelgoProcess in Dessel stonden flink wat vakbondsmilitanten paraat. “Onze mensen zijn ingegaan op onze oproep en zijn allemaal thuis gebleven”, klinkt het.

Hier en daar is binnen de omheining van het bedrijf wel beweging zichtbaar, omdat er een minimale veiligheidsbezetting van kracht is. “Er mogen een tiental mensen het bedrijf binnen, onder wie twee wachters, het diensthoofd veiligheid en twee directeurs.” Van de 400 medewerkers ging dus slechts een tiental aan de slag.

Signify

Ook Signify in Turnhout, het vroegere Philips Lighting, lag volledig plat. “Iedereen staakt. Alleen mensen van het management zijn het bedrijf binnen gegaan. Arbeiders of bedienden zijn er niet. Naast de directieleden is alleen veiligheidspersoneel aan de slag”, vertelt Paul Bax (LBC).

De lampenfabrikant voerde de voorbije jaren de ene herstructurering na de andere door, maar dan bleef het personeel telkens gewoon aan de slag. Voor deze nationale staking maken ze graag een uitzondering. “We hebben niet de gewoonte om geregeld te staken”, vervolgt Paul Bax. “In de geschiedenis van Philips Turnhout zijn er maar 3 of 4 stakingen geweest, los van de nationale. Waarom? De gelatenheid bij de herstructureringen is groot.”

Filterblokkade

Aan het bedrijventerrein in de Berkebossenlaan in Mol werd een filterblokkade aangelegd. De vakbondsmilitanten spoorden zo passanten aan om mee te staken en deelden tijdens de filterblokkade informatiebrochures uit aan voorbijgangers. De werkwilligen konden aan de slag, maar veel van de bedrijven op het Molse bedrijventerrein lagen volledig stil. “We zijn zeer blij dat de werknemers thuis gebleven zijn”, klinkt het. “Alleen op deze manier kunnen we duidelijk maken dat het voor ons zo niet langer kan.”

Janssen Pharmaceutica

Bij Janssen Pharmaceutica in Beerse schaarde zo’n 80% van de productie medewerkers, zo’n 800, zich achter de actie van de vakbonden. “Het kan misschien gek klinken, maar ook bij Janssen werken contractfirma’s waarvan de mensen aan de laagste lonen moeten werken”, zegt Luc Van Der Schoot van ACV. “Zij verdienen ook respect. Wij informeren de mensen en laten iedereen binnen die wil werken.”

Ook bij De Ster in Hoogstraten stond een piket, maar daar wilde niemand over de situatie binnen het bedrijf spreken.

Afvalophaling

De nationale stakingsdag had ook gevolgen voor de afvalophaling in heel de Kempen, behalve dan in Baarle-Hertog. Daar werd het gft-afval en het papier wel gewoon opgehaald.

Alle ophalingen die woensdag niet konden plaatsvinden, worden allemaal ingehaald. “We vragen om hun afval vandaag (woensdag, red.) opnieuw binnen te halen en aan te bieden op de dagen die we nog zullen aankondigen”, zegt Katleen Mertens van IOK. Het gaat om ophalingen in Turnhout, Mol, Kasterlee, Herenthout, Hulshout, Westerlo en Herentals. “IOK Afvalbeheer tracht deze inhaaldata maximaal te communiceren met de inwoners via Facebook (via advertenties per gemeente), twitter, iok.be, Recycle!, DIFTAR web en de gemeentelijke infokanalen.”

Daarnaast waren er ook heel wat containerparken gesloten. Die van Geel, Nijlen en Turnhout waren wel geopend.