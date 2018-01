Overvaller slaat twee keer toe op oudejaar MAN MET VUURWAPEN EIST INHOUD KASSA VAN CASINO EN TANKSTATION JOLIEN THIBAUT

02u35 0 Vanderveken Shelly Lok van het Seven Center stond oog in oog met de overvaller. Turnhout Op de laatste dag van 2017 werden in Turnhout twee gewapende overvallen gepleegd. Volgens getuigen gaat het hoogstwaarschijnlijk om dezelfde dader. Rond twintig voor zes stapte een jonge man casino Seven Center aan de Stationstraat in Turnhout binnen. Hij eiste de inhoud van de kassa. Werkneemster Shelly Lok (37) stond oog in oog met hem.

"Hij kwam binnen en begon rustig rond te kijken", vertelt Shelly. "Toen ik hem wou registreren en inschrijven vroeg hij plots de inhoud van de kassa en mijn portefeuille. Ik dacht eerst dat hij een grapje maakte, maar toen liet hij in de binnenzak van zijn jas een vuurwapen zien."





Shelly werkt al zes jaar in het casino. Het was de eerste keer dat ze zoiets meemaakte. Ondanks de bedreigingen bleef ze ijzig kalm. "Op het moment zelf was ik eigenlijk niet bang. Hij heeft mij wel bedreigd, maar bleef ook rustig."





Omdat het meeste geld al in de kluis zat, was de buit zeer kleine. In de kassa zat nog 500 euro. Die heeft hij meegenomen.





"Toen hij weer vertrok, vroeg hij me om op mijn stoel te gaan zitten en de tv op te zetten. Pas toen hij weg was, kwam de shock. Ik heb onmiddellijk mijn baas verwittigd en nadien de politie."





Vanderveken

Eerste keer in 15 jaar

Casino Seven Center bestaat al 15 jaar. Het is de eerste keer dat ze dit meemaken. De verantwoordelijke van de zaak, Jozef Cuypers, is Shelly heel dankbaar dat ze zo kalm is gebleven.





"Dankzij haar koelbloedigheid is de buit klein gebleven", vertelt Jozef. "In de loop van de week ga ik samenzitten met de grote baas van de Seven Centers. Samen zullen we beslissen of er eventueel extra veiligheidsmaatregelen komen. In tegenstelling tot andere casino's hebben wij nog steeds geen sas. Dat is een stuk veiligheid dat wij missen. Misschien iets om in de toekomst aan te werken.





Op de vlucht

Na zijn overval in Seven Center ging de dader hoogstwaarschijnlijk naar een Q8-benzinestation aan de Steenweg op Mol.





Daar eiste hij ook de inhoud van de kassa, maar hij sloeg op de vlucht toen er klanten binnen kwamen.





De politie heeft voorlopig nog niemand opgepakt. Ze zijn momenteel bezig met verschillende camerabeelden te analyseren. Ondanks de schokkende gebeurtenissen laat het casino zich niet uit het lood slaan. Een dag na de overval waren ze gewoon weer open.