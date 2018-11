Overval op geldkoerier: 40 maanden cel voor uitbater café Central JVN

07 november 2018

11u31 23 Turnhout De uitbater van café Central tegenover het station in Turnhout is tot een effectieve gevangenisstraf van 40 maanden veroordeeld voor de brutale overval op een geldkoerier. De kroegbaas maakte zelf zijn handen niet vuil, maar was wel het brein achter de gewelddadige diefstal.

Een geldkoerier trok op 21 mei van dit jaar naar café Central op de gokautomaten in het café leeg te maken.

Cafébaas Armen H. (31) uit Kasterlee wist vooraf hoe laat de man zou komen en dokterde een plan uit om hem te overvallen. Hij huurde daarvoor de Roemenen Adrian F. (28) en Florin M. (22) uit Turnhout in. Kort nadat de geldkoerier het café wad binnen gegaan, vertrok hij weer met 16.000 euro in zijn aktetas.

De man stak de Merodelei over om via een gaanderij naar de Molenstraat te wandelen. Op camerabeelden is te zien hoe de cafébaas meteen daarna naar buiten komt om zijn twee Roemeense kompanen te verwittigden die post hadden gevat aan het station.

De Roemenen gingen in lichte looppas achter de geldkoerier aan. In de Molenstraat vielen ze hem langs achter aan. Ze sloegen hem tegen de grond, gaven nog wat stampen bovenop en stalen zijn aktetas met het geld. Hij slachtoffer kon zich amper verweren, en dat wisten de overvallers.

“De koerier is al een oudere man. Hij zal zich niet fel verweren”, had de cafébaas hen vooraf toevertrouwd. Zowel de cafébaas als de twee Roemeense handlangers krijgen 40 maanden cel.

Voor kroegbaas Armen H. is die celstraf volledig effectief, voor zijn kompanen deels met uitstel. De geldkoerier krijgt een morele schadevergoeding van 2.500 euro.