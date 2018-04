Oude school wordt openbaar verkocht 07 april 2018

De voormalige basisschool in de Lindestraat in Turnhout wordt in juni openbaar verkocht. De koper kan er in de plaats woningen optrekken.





"De site heeft veel potentieel als woongebied", zegt schepen Marc Boogers. "De locatie is bijzonder gunstig, in een rustige woonwijk op wandelafstand van de Grote Markt. Volgens een haalbaarheidsstudie kan de site plaats bieden aan 11 tot 15 woningen. Voor de verenigingen die gebruikmaakten van de gebouwen zijn andere locaties gevonden." Het schoolgebouw met conciërgewoning is een goed bewaard ontwerp van stadsbouwmeester Van Ravensteyn en dateert uit het interbellum. Daarom wil het stadsbestuur de uitstraling en de sfeer van de school behouden door voorwaarden op te leggen bij de verkoop. "De buitenkant van de oorspronkelijke klassenvleugels en het deel met de turnzaal moet behouden blijven. Eventuele nieuwe gebouwen moeten in de buurt passen en mogen daarom niet hoger zijn dan twee bouwlagen met daarbovenop een schuin dak", aldus nog Boogers. De zitdagen van de openbare verkoop zijn gepland op 13 en 27 juni. (JVN)