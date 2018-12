Oude glasbollen moeten plaats ruimen voor ondergrondse glascontainers Kristof Baelus

24 december 2018

16u33 0 Turnhout In Turnhout hebben IOK en het stadsbestuur ondergrondse glascontainers geplaatst op drie locaties. Dit is een primeur in de stad want de bovengrondse glasbollen die her en der te vinden waren zorgden vaak voor geluidsoverlast. De inzameling van het glas blijft gescheiden volgens kleur.

“We ijveren al lang voor deze ondergrondse containers dus ik ben er erg blij mee dat ze nu in gebruik genomen kunnen worden”, zegt schepen van Milieu Hannes Anaf. “Ondergrondse plaatsing is niet overal mogelijk, bijvoorbeeld door aanwezigheid van nutsleidingen, maar we streven er naar zoveel mogelijk bovengrondse glasbollen te vervangen.

De bovengrondse glasbollen op het Robsonplein en in Meulentiende blijven nog staan tot 15 januari. Zo kunnen de eventuele grotere hoeveelheden glas in de eindejaarsperiode mee opgevangen worden. De ondergrondse container in de Lindekensstraat is begin 2019 klaar.