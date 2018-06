Oproep om niet te roken tijdens optreden Ghost Rockers 29 juni 2018

Op de Grote Markt in Turnhout vindt vanavond de 'Nacht van de Gasthuisstraat' plaats. De organisatoren hopen met de verschillende optredens tot 10.000 bezoekers in totaal naar het marktplein te lokken. Als het van de organisatie afhangt, wordt er tijdens het optreden van Ghost Rockers niet gerookt. Omdat vooral veel kinderen naar dat optreden zullen komen. "Het is geen verbod, de mensen kiezen zelf. Maar wij willen iedereen oproepen om niet te roken tijdens het optreden van de Ghost Rockers", zegt organisator Willy Van Geirt. "Om onze oproep kracht bij te zetten, zullen we 1.500 bellenblaaspotjes uitdelen aan de kinderen. Zo geven we allemaal samen een tekende aan rokende ouders om de sigaret even aan de kant te laten tijdens Ghost Rockers. Voor de gezondheid van de kinderen op het plein." Na het optreden van Ghost Rockers om 18.30 uur staan enkele Turnhoutse artiesten op het podium, gevolgd door Christoff met orkest, Get Ready en Frans Bauer. (JVN)