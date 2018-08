Opnieuw borgsom voor koper methanol 08 augustus 2018

De raadkamer in Turnhout boog zich gisteren over het dossier van een 19-jarige Tilburger die vorige week werd opgepakt nadat hij 20 liter methanol had gekocht bij Brico aan de Parklaan in Turnhout. Hij kocht die samen met een 20-jarige kompaan. Het personeel verwittigde de politie, omdat methanol in grote hoeveelheden een verdachte aankoop betreft. De politie vermoedt dat het duo er synthetische drugs mee wilde produceren. De onderzoeksrechter wilde het duo aanvankelijk vrijlaten na het betalen van 1.000 euro borg, maar de 19-jarige betaalde niet. De raadkamer besliste dat hij alleen de gevangenis mag verlaten als hij alsnog 1.000 euro betaalt. (JVN)