Open Vld: "Van knuppelpad schiet niks over" 13 juli 2018

02u48 0 Turnhout Bart Voordeckers, lijsttrekker van Open Vld, maakt zich zorgen om het knuppelpad door het moerasbos aan de Tichelarijstraat. Anno 2018 is het helemaal overwoekerd door onkruid. Volgens schepen van Wegen- en groenbeheer Luc Debondt (T.I.M.) volgt er na de vakantie een oplossing.

"Het knuppelpad werd in 2009 feestelijk geopend door toenmalig burgemeester Stijnen en werd speciaal ingericht zodat rolstoelgebruikers vlotter van het stadscentrum naar de lokalen van Akabe konden geraken. Negen jaar na de feestelijke opening schiet er van dit pad nog nauwelijks iets over", zegt Bart Voordeckers. "Het houten pad is die naam niet maar waard, volledig ontoegankelijk en overwoekerd door onkruid. Twee jaar geleden werd dit door Pierre Gladiné aangehaald op de gemeenteraad, sindsdien gebeurde er gewoonweg niets. Herstellen lijkt nu geen optie meer, enkel afbreken en volledig vervangen."





Schepen van wegen- en groenbeheer Luc Debondt (T.I.M.) zegt dat een gedeelte vanaf september hersteld zal worden. "Het huidige pad in het moerasgebied zal hersteld worden, de rest zal met zand aangevuld worden om daar een wandelpad van te maken. Slechts een deel zal in de huidige toestand blijven, het knuppelpad wordt dus iets korter." (WDH)