Open VLD reageert positief op Turnhouts bestuursakkoord: “Akkoord is verbazend concreet” Jef Van Nooten

20 december 2018

09u13 0 Turnhout Oppositiepartij Open VLD reageert enthousiast op het bestuursakkoord dat het nieuwe stadsbestuur van Turnhout heeft voorgesteld. “Het bestuursakkoord is verbazend concreet”, zegt Bart Voordeckers.

De coalitiepartners N-VA, sp.a, Groen en CD&V hadden aangekondigd dat het bestuursakkoord begin december klaar zou zijn. We moesten er enkele weken langer op wachten dan voorzien.

“Het geduld werd evenwel beloond. Waar het bestuursakkoord in 2012 en 2014 bleef steken in holle slogans en vaagheden, is het nieuwe bestuursakkoord verbazend concreet”, zegt Open VLD-fractieleider Bart Voordeckers. “De vier meerderheidspartijen willen ‘de lat hoger leggen’, en dat mag ook wel. Turnhout is de voorbije jaren afgegleden tot het kneusje van de 13 centrumsteden met bewoners die niet trots meer zijn op de eigen stad. Een stad waar 1 op 4 kinderen geboren wordt in een gezin met een armoederisico. Open Vld ondersteunt dan ook de duidelijke ambities die uit dit bestuursakkoord naar voren komen.”

Open VLD is dus enthousiast over de inhoud van het akkoord en hoopt dat de nieuwe coalitie het akkoord kan waarmaken. “Het is goed om de lat hoog te leggen, maar het is nog belangrijker om erover te geraken. Dit bestuursakkoord zal de komende maanden dan ook vertaald moeten worden in concreet beleid, met ook de nodige middelen, want koken kost nu eenmaal geld”, vervolgt Voordeckers. “Een Tourrit naar Turnhout halen of in 2030 Culturele Hoofdstad van Europa worden, het zijn mooie voornemens. Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Open Vld zal dit bestuursakkoord de komende jaren dan ook vanuit een constructieve, maar kritische houding opvolgen en evalueren.”