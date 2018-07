Op vraag van bezoekers: speelkaartenmuseum opent café 04 juli 2018

Bezoekers van het Nationaal Museum van de Speelkaart kunnen hun bezoek voortaan combineren met een drankje. In het museum opende een café.

In het speelkaartenmuseum weerklonk vaak dezelfde opmerking: 'We missen een museumcafé'. Daar komt nu verandering in. "Voortaan kunnen individuele bezoekers en groepen hun bezoek afsluiten met een kopje koffie of frisdrank in een gezellig ingerichte ruimte", klinkt het. "Maar het woord 'café' is zeker in de beginfase wellicht wat misleidend. Aanvankelijk wordt met zelfbediening gewerkt. Bij speciale gelegenheden voorziet het museum bediening en een meer uitgebreid aanbod."





Verjaardagsfeestjes

Het museumcafé kreeg de naam 'Vijven en zessen'. Bedoeling is dat het café een gezellige ruimte wordt voor allerlei activiteiten. "Zoals een rustpunt voor bezoekers, een plek waar je kan nakaarten, waar scholieren hun boterhammen eten, waar de beurs voor verzamelaars onderdak krijgt of waar een kaarttornooi wordt beslecht. Maar de ambities reiken verder. De locatie kan ook een verbindende factor worden voor een buurtcomité, een informele vergadering of een leslokaal voor beginnende bridgers." In het museumcafé loopt dit voorjaar ook het pilootproject 'Games, Cards & Comics'. "Hier kunnen startende spelontwikkelaars en striptekenaars apparatuur en expertise vinden om hun prototypes te produceren." Vanaf september biedt het museum ook de mogelijkheid om verjaardagsfeestjes te organiseren in een unieke setting. (JVN)