Ook Turnhoutse scholieren in de bres voor het klimaat: “250 jongeren ruimen woensdagmiddag zwerfvuil” Jef Van Nooten

29 januari 2019

16u33 0 Turnhout Turnhoutse scholieren organiseren woensdagnamiddag een actie waarmee ze aandacht vragen voor het klimaat. De organisatoren verwachten tot 250 leerlingen die samen zwerfvuil zullen ruimen in de binnenstad.

Roel Segers (Heilig Graf), Jens Van Loon (Sint-Pietersinstituut) en Tom Van Gelderen (Sint-Victorinstituut) trokken de voorbije weken al naar Brussel voor de klimaatbetogingen op donderdag. “Maar niet iedereen is in de mogelijkheid om de betogingen in Brussel bij te wonen. Daarom willen we ook in eigen stad iets organiseren”, vertelt Roel Segers.

De initiatiefnemers richtten de facebookpagina ‘Turnhout for Climate’ op. Woensdag na schooltijd organiseren een eerste evenement. “We verzamelen om 12.30 uur aan de grondfontein op de Grote Markt in Turnhout. Daar zullen de aanwezigen in groepjes van 25 verdeeld worden om vanuit de Grote Markt allerlei trajecten af te leggen om zwerfvuil te ruimen. Zo trekken we bijvoorbeeld naar het station, de bibliotheek, de voetgangersbrug, …”

Het initiatief kan rekenen op de steun van stad Turnhout. Het stadsbestuur voorziet grijptangen, fluo-hesjes en vuilniszakken. “We verwachten 200 à 250 leerlingen om mee zwerfvuil te ruimen. Om 14.15 uur verzamelen we dan al het zwerfvuil op de Grote Markt. Nadien is er een gratis drankje in Futur. Daar kunnen we ook met milieuambtenaren van de stad praten, over wat de stad allemaal doet voor het klimaat.”

Stad Turnhout heeft ook een email-adres in het leven geroepen. Via klimaat@turnhout.be kunnen alle vragen of ideeën rond het klimaat met het stadsbestuur gedeeld worden.