Onze tips voor het weekend: Kempen Redactie

07 maart 2019

14u24 0

TURNHOUT Cinema Kids: Rosie & Moussa

Kinderen vanaf 7 jaar kunnen zaterdag in de bibliotheek van Turnhout naar de film Rosie & Moussa gaan kijken, in het kader van het Jeugdboekenfeest. De film gaat over vriendschap: Rosie verhuist met haar moeder naar Brussel, en leert daar Moussa kennen. Hij neemt haar op sleeptouw door de buurt, en samen gaan ze op zoek naar Rosies papa. Na de film kunnen de kinderen een filmscenario schrijven over hun eigen vriendschappen, en daar ontwerpen ze ook een filmposter bij! De inkom is gratis en de film start om 14h. Wel even inschrijven via https://www.turnhout.be/inschrijven-voor-activiteiten-in-de-bib

BEERSE Ode aan Brel door Filip Jordens

In 2019 zou Jacques Brel 90 jaar geworden zijn. Daarom herdenkt Filip Jordens de meester van het Franse chanson in een ‘hommage à Brel’ in GC ’t Heilaar in Beerse, op zaterdagavond. Jordens en zijn muzikanten trachten Brel weer even terug tot leven te wekken, door nummers als ‘Ne me quitte pas’ en andere klassiekers op te voeren. Prijskaartje voor het concert is 19 euro, tickets kunnen besteld worden op 014 600 770. Brel-fans worden dus zaterdag om 20:15 verwacht in de Heilaarstraat 35 in Beerse.

MASSENHOVEN Eerste CHIMA Quiz

Quizzers kunnen zaterdagavond hun hart ophalen tijdens de eerste CHIMA Quiz van Chiro Massenhoven. Verschillende thema’s komen aan bod met vragen voor jong en oud, maar plezier en gezelligheid staan voorop. Voor de winnende ploeg is er ook een hoofdprijs voorzien, namelijk een bon van De Fietserie Zandhoven van 500 euro! En zoals elke goede quiz betaamt, is er ook een zuipprijs te winnen: een biermand ter waarde van 100 euro. De deuren van de parochiezaal van Massenhoven (Kerkstraat 33) openen om 19:30, inschrijven kan nog via quiz@chiromassenhoven.be voor 20 euro per ploeg (vier tot zes personen per ploeg).

BEVEL Theatervoorstelling GE-TIC-T

Dit weekend kunnen toneelliefhebbers op zowel vrijdag-, zaterdag- als zondagavond in PC Den Heerd naar de voorstelling GE-TIC-T gaan kijken. Het komische toneelstuk speelt zich af in de wachtkamer van een psychiaterskabinet. Reservaties zijn niet mogelijk, dus wees er snel bij! Deuren openen telkens om 18u, het toneel begint om 20u. De inkom bedraagt 10 euro, kinderen onder de 12 jaar betalen de helft minder.

HEIST-OP-DEN-BERG VOLTA 1.0 Dansfestival

ID-crew (Geel), Kick-It Company (Heist-op-den-Berg), Mad Hatters Dance Company (Mol) en Dansstudio Scintillare (Rotselaar) vormen het gloednieuwe theatercollectief Volta. Op zaterdagavond organiseren ze in CC Zwaneberg dansvoorstelling, waarin verschillende thema’s, verhalen en dansstijlen in elkaar verweven worden. Het optreden duurt twee uur en half (inclusief pauze), en begint om 19h. De prijs van het optreden is 10 euro, tickets bestellen kan via www.zwaneberg.be