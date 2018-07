Ontsnapte gevangene snel weer ingerekend 25 juli 2018

02u31 0

Ploegen van de politie Regio Turnhout hebben gisterenmiddag een gevangene die ontsnapt was uit de strafinrichting van Hoogstraten, kunnen klemrijden op het kruispunt van de Noord-Brabantlaan en de Steenweg op Oosthoven. De man was even voor 13 uur gaan lopen uit de halfopen instelling. Na ongeveer twintig minuten kon de politie in Turnhout de verdachte klemrijden. Hij zit weer in de gevangenis. (VTT)