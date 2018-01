Ondanks veroordeling weer betrapt met kinderporno 24 januari 2018

02u48 0

Het parket in Turnhout heeft een gevangenisstraf van 10 maanden gevorderd tegen Geert H. Ondanks een eerdere veroordeling werd hij opnieuw betrapt met kinderporno.





In mei 2015 werden op de computer van Geert H. tal van foto's en filmpjes gevonden van minderjarigen die seksuele handelingen moesten stellen. "Er zijn vermoedens dat hij al lang met kinderporno bezig was, en we denken dat zelfs dat hij er nooit mee gestopt is na zijn veroordeling in 2008 voor gelijkaardige feiten", zegt openbare aanklager Elke Van Bladel.





Ook na de vondst van zijn computer in mei 2015 heeft de man zijn lesje nog niet geleerd. "Er zit vandaag nog een nieuwe 'code 37' in onderzoek. Alleen begeleiding opleggen is niet voldoende. Hij verdient ook een celstraf van 10 maanden", besluit Van Bladel.





Vonnis op 19 februari. (JVN)