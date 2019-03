Ondanks groeiende kritiek: “Truckrun gaat zeker nog vijf jaar door, onze vrachtwagens zijn minder vervuilend dan veel luxewagens” Jef Van Nooten

01 maart 2019

13u32 0 Turnhout De Truckrun zal ook de komende jaren nog plaatsvinden in Turnhout en omgeving. Het initiatief zamelde al 424.000 euro in voor gehandicapteninstellingen, maar stoot toch steeds meer op tegenstand. Omdat de Truckrun volgens tegenstanders files veroorzaakt en schadelijk is voor het milieu. Toch wil bezieler Herman Swaanen nog zeker vijf jaar doorgaan. “Onze vrachtwagens zijn minder vervuilend dan veel luxewagens.”

De vzw Truckers voor Kinderen werd in 1998 opgericht. In mei 1999 vond de eerste Truckrun plaats, een initiatief waarbij vrachtwagens in colonne een deel van de Kempen doorkruisen met kinderen en volwassenen met een beperking aan boord. Als er plaatsen over zijn, mogen ook kinderen zonder beperking meerijden.

De Truckrun groeide uit tot een begrip in de Kempen, maar voor het tweede jaar op rij is er commotie ontstaan over het initiatief. Vorig jaar weigerde Groen Turnhout om de jarige Truckrun - het 20-jarig jubileum - drie keer door een deel van het centrum van Turnhout te laten rijden. Slechts een van de ritten mocht langs de Grote Markt passeren. Dit jaar hitst de Truckrun de gemoederen op in Oud-Turnhout. Een raadslid van CD&Vplus vindt het ongehoord dat het nieuwe gemeentebestuur van Oud-Turnhout in tegenstelling tot de voorbije jaren wél toelating geeft om door Oud-Turnhout te rijden.

Vier in plaats van zes toeren

Ook op sociale media laten tegenstanders zich niet onbetuigd. Velen zien de Truckrun liever verdwijnen, maar bezieler Herman Swaanen denkt voorlopig niet aan stoppen. “Midden januari hebben we met verschillende gemeentebesturen rond de tafel gezeten. De meeste gemeenten zijn de Truckrun nog steeds genegen. Sommige gemeenten zijn zelfs vragende partij dat we toch zeker ook op hun grondgebied passeren”, zegt Swaanen. “In overleg met de gemeenten is wel beslist om vanaf dit jaar maar vier toeren te doen in plaats van zes.”

De Truckrun vindt dit jaar plaats op 14 en 15 juni. Die zaterdag zullen vier keer 150 vrachtwagens in stoet het parcours afleggen. De vrachtwagens starten op het industrieterrein in Turnhout. Van daaruit gaat het achtereenvolgens naar de Ring in Turnhout, Merksplas, Weelde, Ravels, Oosthoven (Oud-Turnhout), Ring en terug naar de Everdongenlaan. “We begrijpen niet dat iemand iets tegen dit initiatief kan hebben”, zeggen Herman Swaanen en Cees Van de Sande. “We bezorgen veel kinderen een onvergetelijke dag én steunen er jaarlijks drie goede doelen mee. De voorbije jaren hebben we al 424.000 euro ingezameld voor gehandicapteninstellingen. Tijdens de eerste editie konden we 280.000 Belgische frank of ongeveer 7.000 euro schenken. Intussen is dat jaarlijks 25.000 euro.”

Niet voortdurend claxonneren

Tegenstanders halen verschillende argumenten aan om de Truckrun in vraag te stellen. Herman Swaanen probeert ze één voor één te weerleggen. “Files? Ach, mensen kunnen niks meer verdragen. Tussen iedere toer laten we minstens 30 minuten om het verkeer te ontlasten. Slechte voor het milieu? Al onze vrachtwagens voldoen aan de Euronorm en zijn minder vervuilend dan veel luxewagens. Geluidsoverlast? Wanneer we ziekenhuizen of een begrafenis passeren, wordt er niet geclaxonneerd.”

Toen Swaanen destijds de eerste editie organiseerde, dacht hij dat het zou eindigen na vijf edities. Maar de sponsors drongen aan om door te gaan. Intussen vond vorig jaar al de 20ste editie plaats en wordt de Truckrun in goede banen geleid door 250 vrijwilligers. “Zelf wil ik nog doorgaan tot de 25ste editie. Dan ben ik 78 jaar en heb ik me lang genoeg ingezet voor de maatschappij. Hopelijk wordt de Truckrun dan voortgezet door anderen. En wat als de gemeentebesturen ons vroeg of laat toch boycotten? Dan zullen ze zelf meer subsidies moeten geven aan de gehandicapteninstellingen.”

Meer over Truckrun

Herman Swaanen