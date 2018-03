Omnisportveld ingespeeld met voetbalmatch 05 maart 2018

02u26 0 Turnhout Een voetbalwedstrijdje met enkele leden van het stadsbestuur en Turnhoutse jongeren zegende zaterdag het nieuwe omnisportveld aan de Merodelei in. Na zes jaar heeft de jeugd zo eindelijk weer een plek in het centrum voor een partijtje voetbal of basketbal. Het project is goed voor een investering van bijna 100.000 euro.

Zes jaar geleden was er al een omnisportveld aan de Vlamingenstraat. Dat verdween echter al snel na tal van klachten. "De ligging was niet ideaal, want er was veel bewoning dichtbij en er sliepen daar kleine kindjes", vertelt schepen van Jeugd Hannes Anaf (sp.a). "We zochten daarom een plek waar het veld geen lawaaihinder zou veroorzaken en waar er ook sociale controle is. Dat vonden we aan de Merodelei, naast de stelplaats van De Lijn." De Lijn geeft de grond 50 jaar in erfpacht aan de stad, dat bijna 100.000 euro investeerde in het omnisportveld. Volgens schepen Anaf was er veel vraag naar bij de jongeren. "Een of twee jaar geleden kregen we een melding van hangjongeren aan de Warande. We hebben met die jongeren toen een gesprek gehad waarin naar voren kwam dat ze een voetbalinfrastructuur wilden. Zo'n voetbalkooi, dat vinden ze top. Over de locatie zijn ze ook erg te spreken, want het omnisportveld ligt pal in het centrum." (WDH)