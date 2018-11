Oma en kleinzoon samen op dievenpad JVN

09 november 2018

12u30 8 Turnhout Een 65-jarige vrouw uit Turnhout stond samen met haar kleinzoon terecht voor de correctionele rechtbank in Turnhout. Ze trokken eerder die jaar samen op dievenpad. Beiden riskeren een gevangenisstraf van 12 maanden.

Het leek wel een familieonderonsje vrijdagochtend op de correctionele rechtbank in Turnhout. Theresia J. (65) zat er samen met haar kleinzoon Werner D. en diens ex-vriendin op de beklaagdenbank. Het trio trok er dit voorjaar enkele keren op uit om inbraken en diefstallen te plegen. “Toen een man uit Kasterlee op 8 mei thuis kwam, stond er een auto met daarin drie personen op zijn oprit. Ze zeiden dat ze aan het verkeerde huis stonden en reden weg. Even later zag de bewoner dat er langs achter was ingebroken”, verduidelijkt de aanklager.

De auto, op naam van Theresia J. , kon in Turnhout onderschept worden. In de beha van de vrouw vond de politie een portefeuille met een grote som geld. De buit van de inbraak in Kasterlee hadden ze niet meer bij zich. Die hadden ze tijdens hun vlucht verstopt om later op te halen. Verder onderzoek wees uit dat het trio twee dagen voordien al het offerblok van de kapel aan Pleintje in Tielen had open gebroken, en in maart was er al een poging tot diefstal van oud ijzer.

De 65-jarige Theresia J. werd al zes keer eerder veroordeeld. Vijf keer voor diefstallen, één keer voor oplichting. Ze riskeert een celstraf van 12 maanden. De aanklager vraagt ook om haar auto verbeurd te verklaren. Ook kleinzoon Werner D. riskeert 12 maanden. Tegen zijn ex-vriendin werd 10 maanden cel gevorderd.