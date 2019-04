OKAN-leerlingen HIVSET vinden stoel en stuk fiets tijdens zwerfvuilwandeling Jef Van Nooten

07 april 2019

In het kader van een projectdag rond milieu hebben op vrijdag 5 april de leerlingen van OKAN een zwerfvuilwandeling gemaakt. Elke klas kreeg een zone toegewezen. Gewapend met grijpers, handschoenen, vuilniszakken en fluohesjes zijn ze Turnhout ingetrokken.

“Twee uur later verzamelde iedereen weer op de Grote Markt met zakken vol sigarettenpeuken, blikjes, plastic flessen, isolatiemateriaal, enzovoort. Er werden zelfs een stoel en een stuk fiets opgeruimd. De leerlingen van OKAN hebben met veel enthousiasme Turnhout een stuk properder gemaakt. Ze werden vaak aangemoedigd door voorbijgangers”, vertelt Doministe Devel, coördinator van OKAN bij HIVSET. “Met deze actie willen we een positief signaal geven te midden van alle donkere berichten rond het milieu en klimaat. We zijn van mening dat iedereen zijn steentje kan en wil bijdragen tot het leefbaar houden van zijn leefomgeving.”