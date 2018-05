OCMW klaar met digitalisering van 42.000 documenten 16 mei 2018

02u51 0

Het OCMW in Turnhout is klaar met het digitaliseren van alle cliëntdossiers. Zo'n 42.000 documenten werden gedigitaliseerd.





De digitalisering van de cliëntdossiers heeft twee belangrijke doelen: efficiënter werken en de mogelijkheid creëren om dichter bij de burger te werken. "Tot voor kort werkte OCMW Turnhout met papieren cliëntendossiers. Dat maakte bijvoorbeeld het doorgeven van informatie en de behandeling van dossiers met de cliënten log", zegt OCMW-voorzitter Luc Op de Beeck. "Na een testfase zijn we begin dit jaar gestart met het labelen en inscannen van zo'n 1.600 dossiers. Ongeveer 42.000 documenten werden ingescand en in een softwarepakket ingebracht. Het digitaal sociaal dossier is een middel waardoor onze medewerkers sneller en makkelijker op locatie kunnen werken. In de wijken, bij de cliënten... waar ze het meeste verschil kunnen maken."





Medewerkers van de sociale dienst kunnen voortaan met enkele muisklikken alle informatie opvragen en delen waar nodig. (JVN)