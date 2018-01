Nutskasten kunnen kleurrijker voor 125 euro 02u42 0

De nutskasten in Turnhout worden op termijn mogelijk voorzien van kleurrijke tekeningen of een erfgoedfoto. Zo'n 'versiering' kan al vanaf 125 euro per kast.





Het was Pierre Gladiné (Open VLD) die in maart vorig jaar het voorstel lanceerde op de gemeenteraad. Hij wil op die manier meer kleur in het Turnhoutse straatbeeld krijgen. Gladiné vernam intussen dat de stad contact heeft gehad met Eandis, en dat zij er positief tegenover staat. "Eandis heeft maar liefst 676 nutskasten op het grondgebied van de stad Turnhout, waarvan een 45-tal in het kernwinkel en winkelgroeigebied. Het beplakken van een nutskast met een duurzame en onderhoudsvriendelijke folie is mogelijk vanaf 125 euro voor de standaardkasten", zegt Pierre Gladiné.





"Ik ben tevreden dat het stadsbestuur mijn voorstel ter harte heeft genomen. Met een beperkte kostprijs kan het straatbeeld er al snel een pak kleurrijker uitzien. De Buurtmakerij zou op jaarbasis een tweetal projecten in de wijken kunnen begeleiden en uitvoeren. Er wordt ook bekeken of het mogelijk is om de nutskasten in het kernwinkelgebied te verfraaien vanuit de bestaande budgetten waarover de dienst Lokale Economie beschikt." (JVN)