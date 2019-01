Nu al verkiezingsbord van Ward Kennes: “Oei. Dit is een oude affiche die per ongeluk terug zichtbaar is” Jef Van Nooten

29 januari 2019

10u36 0 Turnhout ‘Waarden, Waardig, Ward’. Met die boodschap prijkt Kastels burgemeester Ward Kennes op een groot verkiezingsbord langs de Ring in Turnhout. “Een affiche van mij? Ik heb nog geen affiches laten maken”, valt Ward Kennes uit de lucht wanneer wij hem vragen waarom hij zijn campagne voor de Vlaamse verkiezingen zo vroeg op gang trapt.

Een opvallend zicht op de Noord-Brabantlaan in Turnhout, schuin tegenover het politiekantoor. Op een weiland langs de Ring staat een groot verkiezingsbord van Vlaams parlementslid Ward Kennes. Een bord waarmee hij kenbaar maakt dat hij op de 7de plaats van de CD&V-lijst staat voor de Vlaamse verkiezingen. Is Ward Kennes de eerste politieker die zijn campagne voor de verkiezingen van 26 mei op gang trekt? Of is er iets anders aan de hand? “Een affiche van mij? Ik heb nog geen affiches gemaakt, Dat moet een bord van 5 jaar geleden zijn”, valt Ward Kennes uit de lucht.

Maar waarom duikt het verkiezingsbord dan juist nu terug op? De voorbije 5 jaar hing Ward Kennes niet langs de Ring in Turnhout. “Op die plaats hing de voorbije weken een affiche met nieuwjaarswensen van CD&V Turnhout”, vertelt Kennes wanneer wij hem de exacte locatie van het bord geven. “Ik vermoed dat die wensen over mijn verkiezingsbord van 5 jaar geleden werd geplakt, maar dat die overgeplakte affiche er nu af is geregend.”

Of Ward Kennes het bord laat staan en dan toch maar een extra vroege verkiezingscampagne begint? “Nee, want ik hoop op een hogere plaats te staan dan vorige keer. Ik stond al eens op plaats 6 en eens op plaats 7. Nu heb ik de ambitie om hoger te staan. Ik hoop dus dat ik geen affiches moet laten drukken met de 7de plaats. Ik ga CD&V Turnhout laten weten om het bord weg te halen, omdat er op deze manier een foutieve boodschap wordt verspreid.”

Ward Kennes weet wellicht in de loop van februari op welke plaats hij zal staan voor de Vlaamse verkiezingen van 26 mei.