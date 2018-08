Noodweer doet kinderen van Wollebos naar Wollewei verhuizen 10 augustus 2018

De kinderen van Speelplein Wollebos in Turnhout zijn gisteren met een bus van het Raadsherenpark naar jeugdcentrum Wollewei gebracht. Aanleiding was het aangekondigde stormweer. "De onweerszone werd rond 16 uur boven Turnhout verwacht, precies rond het tijdstip waarop de kinderen van speelplein Wollebos normaal gezien worden opgehaald", zegt schepen van Jeugd Hannes Anaf. "Zo'n onweer kan het voor ouders en kinderen wel lastig maken als ze naar huis zouden moeten vertrekken vanuit het Raadsherenpark. Daarom hebben we beslist om de kinderen preventief te verplaatsen. Ook vrijdag blijven we met de kinderen in Wollewei."





De kinderen lieten het niet aan hun hart komen en konden zich ook binnen in jeugdhuis Wollewei goed uitleven.





(JVN/foto Wiggenraad)