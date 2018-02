Nog voor zomer vijf extra camera's POLITIE WIL DIGITAAL OOG OP ALLE OVERLASTLOCATIES IN CENTRUM JEF VAN NOOTEN

24 februari 2018

02u31 0 Turnhout Het stadscentrum van Turnhout krijgt er op korte termijn vijf bewakingscamera's bij. Volgend jaar worden er nog eens evenveel bij geplaatst. De camera's komen op strategische plaatsen om criminele feiten zoals vechtpartijen en gewapende overvallen te bestrijden. "De eerste vijf camera's zullen nog voor de zomer in werking treden", zegt korpschef Roger Leys.

De politie in Turnhout heeft op dit moment vier vaste bewakingscamera's in gebruik. Die staan allemaal opgesteld op de Grote Markt. De rest van het stadscentrum ontsnapt op dit moment aan het digitale oog van de politie. Maar daar komt snel verandering in. De politiezone Turnhout tekende in op een groepsaankoop voor bewakingscamera's waardoor er met een relatief beperkt budget snel veel camera's kunnen bijkomen. "Vanuit sommige buurten, zoals het Merodecenter, is er al langer vraag naar camerabewaking. Maar we hebben er bewust voor gekozen om te wachten op de groepsaankoop", zegt korpschef Roger Leys.





Groepsaankoop

Dankzij die groepsaankoop kan politie Turnhout dit jaar voor slechts 100.000 euro tien bewakingscamera's plaatsen. De helft daarvan komt in het stadscentrum van Turnhout. "Op dit moment hebben we maar vier vaste bewakingscamera's in onze zone. Die staan allemaal op de Grote Markt in Turnhout. Maar daar komen nu dus snel nog vijf camera's bij op andere plaatsen in de stad. De totale lijst waar we camera's willen plaatsen is langer, maar we geven voorrang aan de vijf locaties waar we nu het meest geconfronteerd worden met overlast", aldus Roger Leys.





Eén bewakingscamera komt op het Zegeplein. "Bedoeling is dat we de camera zo installeren dat we zowel zicht hebben op het Zegeplein, maar ook in een deel van de Warandestraat en Begijnenstraat. Waarom deze locatie? Het is een belangrijke plaats in het uitgaansleven, èn het is een belangrijke vluchtweg voor feiten die op de Grote Markt gepleegd zijn."





Overvallen

Een tweede camera komt aan de Merodelei, ter hoogte van het Merodecenter. "Op deze locatie zijn veel winkels waar al verscheidene gewapende overvallen zijn gepleegd", motiveert de korpschef. "Op deze plaats is ook een tijd een problematiek geweest met hangjongeren en -ouderen. Bovendien is het een belangrijke vluchtweg naar het station."





De derde camera komt aan het station, met ook zicht op het verlengde van de Merodelei en de parking achter het station. "Ook dit is een belangrijke vluchtweg en veel rondtrekkende dadergroepen verplaatsen zich met de trein", aldus Leys.





Een vierde camera komt in de Herentalsstraat met zicht in de Driessenstraat. Onder meer omdat deze locatie belangrijke verbinding is tussen de Grote Markt en parking Muylenberg. Een vijfde camera komt in de Otterstraat ter hoogte van de Klinkstraat. Ook daar bevindt zich een stuk uitgaansleven, en het is een belangrijke invalsweg naar zowel de stadskern als naar de toekomstige Turnova-site.





"We willen deze eerste vijf camera's nog de eerste helft van dit jaar plaatsen, dus voor de zomer. Ieder jaar voorzien we 100.000 euro in de begroting, zodat we stapsgewijs een uitbreiding kunnen doen", besluit Roger Leys.





Naast de vijf extra bewakingscamera's in het centrum van Turnhout krijgen ook Beerse, Kasterlee, Lichtaart, Oud-Turnhout en Vosselaar nog dit jaar een vaste bewakingscamera. De camera in Vosselaar wordt geplaatst aan de fietsenstalling naast de Antwerpseweg, op het kruispunt met de Schoolstraat. De precieze locaties voor de camera's in de overige gemeenten moeten nog bepaald worden, maar ze komen alleszins in de dorpscentra.