Nog geen einde in zicht voor proefproject dat al zes jaar duurt

02u47 0 Turnhout De gewestweg tussen Turnhout en Kasterlee (N19) zal vermoedelijk nog geruime tijd dienstdoen als baan om verschillende soorten asfalt uit te testen. De overheid kan immers geen einddatum opgeven. Burgemeester Ward Kennes van Kasterlee vraagt dan wel om een structureel onderhoud van de teststroken.

De Steenweg op Diest is al jaren een testterrein voor geluidsarm asfalt. De eerste testen dateren al van 2012. Ondertussen werd op basis van het proefproject reeds een nieuwe wegverharding opgenomen in het standaardbestek voor wegen in Vlaanderen. Die moet dienen als geluidswerende maatregel.





"Het project heeft dus al zijn nut bewezen voor gans Vlaanderen. In 2016 werd beslist de proefvakken verder te blijven monitoren", zegt burgemeester Ward Kennes.





Geluidsmetingen

"Twee vakken zijn al wel vervangen, maar er is geen datum vastgelegd om het proefproject af te sluiten. De proefvakken die nog in goede staat zijn worden verder gemonitord." Het project wordt verder opgevolgd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW). Er worden jaarlijks verscheidene metingen uitgevoerd.





Eventueel vervangen

"De minister zegt dat de locatie met verschillende wegverhardingen achter elkaar, het proefproject erg geschikt maakt om de meetmethoden betreffende geluid en rolweerstand te verbeteren. De proefvakken zullen dus nog geruime tijd worden gemonitord. Ik pleit dan ook voor een zeer goed onderhoud ervan en vervanging indien dat nodig zou zijn."





