Nog dit jaar bowling in UGC-complex Cinemaketen plant ook evenementenhal en twee extra filmzalen Jef Van Nooten

22 januari 2019

06u43 0 Turnhout In het UGC-complex aan de Graatakker in Turnhout opent nog dit jaar een bowlingzaal met twaalf banen. De bowling komt op de plaats van de voormalige Proxy Delhaize. Ook een nieuw grillrestaurant zal er de deuren openen. “Tegelijk bouwt UGC ook twee extra filmzalen en een nieuwe evenementenhal”, zegt Bert Hermans.

Het Utopolis-complex aan de Graatakker in Turnhout werd zo’n twee jaar geleden verkocht aan de Franse cinema-keten UGC. De nieuwe eigenaar was niet zo happig op de aanwezigheid van warenhuis Proxy Delhaize aan de straatkant van het gebouw. Het warenhuis sloot uiteindelijk in februari 2018 de deuren.

De ruimte waar Proxy Delhaize tot bijna een jaar geleden was gehuisvest, krijgt binnenkort een nieuwe invulling. De uitbater van restaurant De Cinema zal er zowel een bowlingzaal als een restaurant openen. “We hebben een mondeling akkoord met de uitbater van restaurant De Cinema. De vergunning zal eerstdaags worden aangevraagd”, bevestigt Bert Hermans, manager van UGC Turnhout.

De voormalige supermarkt zal in tweeën gesplitst worden. In één gedeelte komt een moderne bowlinghal met twaalf banen. In het andere gedeelte komt het nieuwe restaurant. “Restaurant De Cinema blijft bestaan. Maar daarnaast komt er dus nog een extra restaurant met een ander concept. Het nieuwe zal eerder een grill- en burgerrestaurant worden”, vervolgt Hermans.

Gedaan met 20km rijden

De manager van UGC Turnhout is verheugd over de plannen. Turnhout heeft immers al lang nood aan een bowlingzaal.

“Nu moeten inwoners van Turnhout 20 of 25 kilometer rijden als ze willen bowlen. Nochtans zien we bijvoorbeeld in Tilburg en Breda dat bowling echt terug aan het heropleven is. De jongste jaren zijn daar twee nieuwe bowlingzalen bij gekomen. We zien dus heel veel potentieel in een bowling voor Turnhout. Ik denk ook dat je als locatie niks beter kan wensen. Een gezin of koppel kan naar hier komen al snel een hele namiddag of avond zoet zijn, wanneer ze de cinema combineren met bowling en een restaurantbezoek.”

De plannen voor de bowlingzaal en het nieuwe restaurant werden al afgetoetst bij het stadsbestuur. Eerstdaags wordt de vergunning aangevraagd.

“We verwachten dat die 4 à 6 maanden maanden op zich zal laten wachten. En eenmaal de plannen goedgekeurd zijn, zal de opbouw van de bowling en het restaurant 3 à 4 maanden in beslag nemen. We hopen dus dat de bowling en het restaurant ergens in oktober te kunnen openen.”

Bezoekers van het UGC-complex mogen zich vanaf dit najaar niet alleen aan een bowling en een nieuw restaurant verwachten. Ook UGC zelf heeft een grote investering op het programma staan die bijna gelijktijdig uitgevoerd zal worden.

“We hebben een aanvraag ingediend om heel het complex aan te pakken”, verduidelijkt Bert Hermans. “We zijn van plan om twee filmzalen bij te bouwen, de inkomhal wordt helemaal vernieuwd, de snoepwinkel wordt verplaatst, en er komt een nieuwe evenementenhal. Deze werken starten wellicht in april, niet veel later start dan de realisatie van de bowling en het restaurant.”