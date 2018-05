Nog 7 langlaufers gezocht voor 90 km zwoegen THOMAS MORE TREKT VOOR KOTK NAAR 'VASALOPPET' IN ZWEDEN JEF VAN NOOTEN

03u08 0 Turnhout Een team van Thomas More neemt in maart volgend jaar deel aan de 'Vasaloppet' in Zweden, de langste langlaufwedstrijd ter wereld. Ze steunen daarmee Kom op tegen Kanker. De studenten hebben nog 7 plaatsen vrij in hun team.

Met 90 kilometer is de Vasaloppet de langste langlaufwedstrijd ter wereld. Maar liefst 17.000 deelnemers zullen er op 3 maart 2019 aan de start staan. Dat de wedstrijd (die sinds 1922 georganiseerd wordt) populair is, bleek bij de ticketverkoop. Op vijf minuten waren alle plaatsen uitverkocht.





Toch slaagden de sportopleidingen van Thomas More in Turnhout er in om 22 plaatsen te bemachtigen. Het idee om deel te nemen aan de Vasaloppet kwam van sportdocent Karl Keuppens. "Ik ben een gepassioneerd oriëntatieloper en deed al wedstrijden mee in Finland en Zweden. Zes jaar geleden heb ik heel het circus van de Vasaloppet al eens mogen aanschouwen. Het leek me leuk om eens samen met de studenten te doen."





Tien studenten en vijf docenten van Thomas More zullen al zeker deelnemen. "We zoeken nog zeven mensen om het team te versterken Wie een stevige uitdaging ziet zitten, bereid is om met de studenten alles tot in de puntjes voor te bereiden en mee sponsoring te zoeken voor het goede doel, kan zich kandidaat stellen", vertelt Keuppens.





Dat goede doel waarvoor het team zal langlaufen, is 'Kom op tegen Kanker'. Kandidaten die een sterk verhaal in de strijd tegen kanker met zich meedragen, hebben daarom een beentje voor. "Expertise in het langlaufen is geen absolute noodzaak. Wel voldoende engagement, een stevige dosis sportieve inzet, een flexibele agenda en zin om met een bont gezelschap op tocht te gaan."





Het team zal zich laten sponsoren per kilometer. De eerste kilometer kost maar één euro, voor de laatste mag een sponsor 90 euro op tafel leggen.





"De studenten nemen het langlaufproject zelf in handen", zegt Keuppens. "Ze bedenken en werken de technische trainingen uit, testen de kandidaten en werken op basis van trainingsschema's fysieke trainingen uit, streven naar het ideale lichaamsgewicht door een aangepast voedingsschema, zoeken naar de geschikte sportuitrusting, bepalen de marketingstrategie en zoeken naar partners en sponsors."





Met podiumambities staan team Thomas More niet aan de start, verre van. Ze hopen wel binnen de tijdslimiet aan te komen. Dat wil zeggen om 8 uur starten en voor 19 uur arriveren. Wie wil meedoen, kan zich tot 21 mei kandidaat stellen door een mail te sturen naar karl.keuppens@thomasmore.be.