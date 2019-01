NKO-artsen AZ Turnhout lopen 100 km tegen kanker Jef Van Nooten

10 januari 2019

14u51

De neus-keel-oorspecialisten van AZ Turnhout nemen op zondag 24 maart deel aan de 100 km ten voordele van Kom Op Tegen Kanker in De Schorre in Boom. Dokters Gevers, Van Aken, De Valck en Van Vliet willen zoveel mogelijk geld inzamelen voor wetenschappelijk onderzoek rond de ziekte. “De afgelopen jaren werden we op onze dienst verschillende keren geconfronteerd met kanker en hebben we van nabij ervaren hoe groot de impact hiervan is”, vertelt dokter Claudia De Valck. “Daarom willen wij op een sportieve manier ons steentje bijdragen voor dit goede doel en lopen wij mee op 24 maart.” Om aan de start van het evenement te staan moet elk team minstens 2.500 euro inzamelen. De artsen organiseerden een koekjesrun om hun deelname bekend te maken. “Ze deelden koekjes uit op de beide campussen van AZ Turnhout en liepen als opwarmertje 5 kilometer van campus Sint-Jozef naar campus Sint-Elisabeth” luidt het bij AZ Turnhout.