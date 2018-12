Nieuwe website AZ Turnhout gebruiksvriendelijker voor smartphone Jef Van Nooten

17 december 2018

AZ Turnhout heeft een nieuwe website in gebruik genomen. Wie voortaan naar www.azturnhout.be surft, krijgt een nieuw lay-out voorgeschoteld. De nieuwe website is gebruiksvriendelijker voor smartphones. “De vorige website van het Turnhouts ziekenhuis was na ongeveer 10 jaar aan vernieuwing toe”, zegt communicatiemedewerker Lies Delvaux. “Zowel op vlak van techniciteit en functionaliteiten als op gebied van gevoel en uitstraling is de nieuwe site meer van deze tijd. De site is makkelijker consulteerbaar op mobiele toestellen zoals smartphones en tablets en de info is logischer gestructureerd waardoor alles makkelijker en via verschillende toegangen bereikbaar is. Bovendien sluit de sfeer die de website uitstraalt dichter aan bij onze missie ‘Gast-in-ons-Huis’.”