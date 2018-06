Nieuwe opleiding: leraar middelbaar in één jaar 21 juni 2018

02u52 0 Turnhout Na een proefproject in twee scholen start Thomas More volgend jaar met het SLO@school-project. Daarmee kunnen mensen met een diploma hoger onderwijs zich op één jaar omscholen tot leerkracht secundair onderwijs. "De studenten draaien meteen drie dagen per week mee in een secundaire school."

SLO@school is een nieuw traject voor mensen die al een diploma hoger onderwijs hebben. Ze kunnen in één jaar tijd het diploma van Leraar Secundair Onderwijs halen en leren het vak vooral in de secundaire school zelf. Hiermee wil Thomas More een oplossing bieden voor het verwachte lerarentekort.





"Het project heeft een jaar proefgedraaid in het Sint-Pietersinstituut in Turnhout en in het Sint-Claracollege in Arendonk en wordt heel positief geëvalueerd", vertelt Katelijne Van der Pas van de Lerarenopleiding van Thomas More.





"De studenten volgen twee dagen per week les in de hogeschool en draaien drie dagen per week mee in een secundaire school. De studenten maken er deel uit van het lerarenteam en leren en beleven de job van binnenuit. Ze werken met en onder de leiding van een mentor, geven (stage)lessen, zorgen voor ondersteuning in de klas, nemen huiswerkbegeleiding voor hun rekening, werken leerlingen met studieproblemen bij en doen toezichten. Ze weten dan wat hen te wachten staat wanneer ze zelf voor de klas gaan staan." (JVN)