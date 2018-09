Nieuwe kleuterschool al meteen te klein STEINERSCHOOL MOET CONTAINERKLAS LATEN STAAN JEF VAN NOOTEN

04 september 2018

02u44 0 Turnhout De Michaëlschool in Turnhout heeft op de eerste schooldag haar nieuwbouw voor de kleuters geopend. Probleem: het kleuterhuis is nu al te klein. "We hebben vier kleuterklasjes. Maar noodgedwongen starten we in januari al met een vijfde", zegt directeur Sigurd Borghs.

De nieuwbouw voor de kleuters van de Michaëlschool in Turnhout, een school volgens de Steinerpedagogie, zou normaal pas in december opgeleverd worden. Maar drie maanden eerder dan verwacht is de houtskeletbouw al klaar. De kleuters konden het nieuwe schooljaar daardoor al meteen in hun nieuwe klasjes starten. "We zijn een stevige groei aan het doormaken. Daarom hebben we drie jaar geleden beslist om een nieuwbouw te zetten. Die bevat vier kleuterklassen en een gemeenschappelijke ruimte", vertelt directeur Sigurd Borghs.





Dat de school een sterke groei kent, bewijzen de cijfers. Drie jaar geleden telde de school 108 leerlingen, allemaal in de basisschool. Dat aantal is intussen gegroeid tot 190 kinderen in de basisschool. Daarnaast heeft de school intussen ook een middelbare afdeling (1ste, 2de en 3de middelbaar) met 60 leerlingen en een kinderdagverblijf met 25 baby's op haar domein. "Door die groei is de nieuwbouw voor de kleuters al te klein", weet Borghs. "De vier klasjes zijn al in gebruik, maar vanaf januari komt er nog een vijfde bij. We hadden twee containers op onze school staan waarin klasjes waren ondergebracht. Eén van die containers zal nu verdwijnen, maar de andere hebben we vanaf januari weer nodig voor de vijfde kleuterklas."





De kleuters die gisteren hun nieuwe klasjes in gebruik hebben genomen, laten het plaatsgebrek op de school niet aan hun hart komen. Zij genieten van de opvallende nieuwbouw. "We hebben er bewust voor gekozen om een organisch kleuterhuis te bouwen. Omdat ecologie steeds belangrijker zal worden", aldus de directeur.





Rond plafond

De school wilde ook een gebouw neerzetten dat precies voldoet aan de noden van kinderen van die leeftijd. "We wilden geen traditioneel vierkant gebouw met daarin enkele klassen. We hebben gekeken wat kleuters nodig hebben. Zo hebben alle kleuterklassen een rond plafond. Dat geeft warmte. We vonden het ook belangrijk dat er veel licht binnen komt. Iedere klas heeft behalve een deur naar de inkomhal ook een deur naar buiten, zodat kinderen tijdens het vrije spel ook buiten kunnen spelen."





De directeur verwacht dat de school in de nabije toekomst nog klassen zal moeten bijbouwen.