Nieuwe fietsas na bouwverlof klaar 04 juli 2018

De stad Turnhout heeft de werken aan de nieuwe fietsas bijna afgerond. "De Brugstraat, het Robsonplein en de Tramstraat zijn na een grondige heraanleg opnieuw open voor alle verkeer. De aannemer rondde de werken een week vroeger dan verwacht af", zegt Steven Mateusen van de dienst Wegen, Groen en Mobiliteit. "Na het bouwverlof plaatst de aannemer de verkeersborden en wordt de wegmarkering aangebracht. Vanaf dan vormen de straten samen een nieuwe fietsstraat." De straten werden ingericht als autoluwe fietsroute tussen de Nieuwe Kaai en de Merodelei. "In het najaar wordt ook de verlichting er vernieuwd", aldus nog Mateusen. "Deze nieuwe fietsas is een extra puzzelstuk van het toekomstig fietsnetwerk naar en in Turnhout." Het stadsbestuur investeert 330.000 euro in de realisatie van de fietsas. (JVN)