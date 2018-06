Nieuwe CEO voor Cartamundi 21 juni 2018

Stefaan Merckx (43) wordt de nieuwe CEO van Cartamundi. Hij volgt Chris Van Doorslaer op die in december 2017 overleden is. Stefaan Merckx werkte het grootste deel van zijn carrière bij Vandemoortele, waar hij momenteel aan het hoofd staat van de divisie Bakery Products. "Ik ben enthousiast over het vooruitzicht om lid te worden van een getalenteerd team", vertelt Stefaan Merckx over zijn overstap naar Cartamundi. "Een team dat blijk geeft van het vermogen om te innoveren en mee te groeien met zijn klanten, dit dankzij een hoge betrouwbaarheid en vertrouwen dat door de jaren heen is ontwikkeld." (JVN)