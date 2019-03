Nieuwe bib opent in 2021 Terugkeer komt er sneller dan gepland door ledenverlies Jef Van Nooten

15 maart 2019

16u18 1 Turnhout Aan de Warande in Turnhout is vrijdag het officiële startschot gegeven voor de bouw van de nieuwe bibliotheek. De bib keert daarmee na vele jaren terug naar haar vertrouwde locatie van vroeger. “Het is niet zomaar een terugkeer. De nieuwe bib zal meer beantwoorden aan hedendaagse noden en verwachtingen”, zegt schepen Hannes Anaf.

Wie een boek wil uitlenen in de bibliotheek in Turnhout moet daarvoor nog twee jaar naar de tweede verdieping van het Sint-Victor in de Kasteeldreef. Daar is de bib sinds 2010 gevestigd. De bibliotheek verhuisde naar daar omwille van renovatiewerken in de Warande. De verhuis was echter nefast voor de werking van de bib. Het aantal leden daalde drastisch. Net om die reden besliste het stadsbestuur om de bibliotheek versneld te laten terugkeren naar de Warande. Aanvankelijk was de terugkeer pas voor 2023 gepland, maar de procedure is versneld. De werkzaamheden zijn deze week gestart waardoor de nieuwe bib over twee jaar in gebruik kan worden genomen. “De bibliotheek moest in het najaar van 2010 vertrekken uit de Warande nadat er asbest in de plafondbekleding was gevonden. In het tijdelijke onderkomen zijn de medewerkers er goed in geslaagd om een volwaardige werking uit te bouwen, maar leden en bezoekers zullen toch blij zijn dat ze terug naar ‘hun’ bib in de Warande kunnen gaan, daar vragen ze al heel lang naar”, zegt schepen van Bibliotheel Hannes Anaf. “En het is niet zomaar een terugkeer. We zijn ervan overtuigd dat de nieuwe bib veel meer zal beantwoorden aan hedendaagse noden en verwachtingen.”

De bouw van de nieuwe bib bestaat uit twee delen. De verbouwing van het bestaande gedeelte, waar vroeger de bibliotheek zat, kost ongeveer een jaar. Tegelijk begint de aannemer in het gedeelte van de nieuwbouw aan de voorbereidende afbraak- en grondwerken. “Volgend jaar rond deze tijd heeft de bibliotheekvleugel in de Warande zijn nieuwe geraamte, daarna kunnen we het gebouw echt gaan invullen en uiteindelijk inrichten. In het voorjaar van 2021 willen we het openen. Het typische karakter van de Warande blijft overigens wel behouden, dat was een uitdrukkelijke vraag van stads- en provinciebestuur. We zijn heel tevreden dat architectenbureau WIT daar goed in is geslaagd”, zegt Francis Stijnen, schepen van Facility Management. “De bouw en verbouwing zijn uiteraard een grote investering voor het stadsbestuur. De bouwwerken kosten 4.900.000 euro, voor inrichting en meubilair voorzien we 880.000 euro, de ICT-kosten zijn geraamd op 100.000 euro.”

Na afronding van de werken zal de bibliotheekvleugel van de Warande niet alleen de bibliotheek huisvesten, maar ook het Stadsarchief verhuist naar daar. “De studiezaal van het Stadsarchief en een groot deel van de Taxandriabibliotheek krijgen een prominente plaats in het nieuwe gebouw. In het nieuwe archiefdepot is er dan weer drie keer zoveel plaats als in het huidige depot in het Stadhuis”, vertelt schepen van Stadsarchief Astrid Wittebolle. “Dat bib en archief bovendien in hun nieuwe huis het gezelschap krijgen van organisaties als Stripgids en docAtlas maakt de diversiteit van het aanbod alleen maar groter.”